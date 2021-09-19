هيدي تدافع عن «دليلك الذكي للطلاق»

القاهرة (الاتحاد)

دافعت الممثلة هيدي كرم عن اقتباس قصة مسلسل «دليلك الذكي للطلاق» من النسخة الأميركية الشهيرة «Girlfriends› Guide to Divorce»، وقالت إنها ظاهرة صحية، خصوصاً أنها نفذت في العديد من المسلسلات وحققت نجاحات كبيرة جماهيرية ونقدية، كما حدث في «هبة رجل الغراب»، و«ليالي أوجيني»، و«حلاوة الدنيا»، و«كأنه امبارح» و«طلعت روحي» وغيرها.

وتواصل هيدي حالياً تصوير دورها في «دليلك الذكي للطلاق» أمام إنجي المقدم، وعمر الشناوي، وإخراج مصطفى أبو سيف، والذي يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية في شهر ديسمبر المقبل.. وقالت لـ «الاتحاد»: إن أحداث المسلسل تدور في إطار درامي كوميدي حول كاتبة شهيرة، ومؤلفاتها الأكثر مبيعاً، تخفي أمر انفصالها هي وزوجها، لتعيش فترة انتقالية من كاتبة إلى امرأة أربعينية تواجه الطلاق، وتبدأ نقاشات مع صديقاتها للحصول على حياة سعيدة.

وكشفت عن أنها تجسد في الأحداث شخصية «محامية» تدعى «داليا» تمر بمنعطفات عاطفية وأسرية كثيرة، وتتولى الدفاع في مكتبها عن النساء بشكل عام، وتركز على قضايا المطلقات والمعاناة اللاتي يتعرضن لها بعد الانفصال، ومواجهة غالبيتهن للعديد من الأزمات النفسية والمادية.