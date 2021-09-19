«أوفيس» الجديد 5 أكتوبر

سان فرانسيسكو (د ب أ)

تطلق مايكروسوفت الإصدار الجديد من حزمة البرمجيات المكتبية الشهيرة «أوفيس» في 5 أكتوبر المقبل، وهو نفس اليوم الذي تطرح فيه الشركة نظام التشغيل الجديد ويندوز11.. وفي حين يظل تركيزها الرئيسي على خدمة البرمجيات المكتبية ذات الاشتراك، المعروفة باسم مايكروسوفت 365، أكدت الشركة أنها ستطرح نسخة أوفيس 2021 التي يتم شراؤها مرة واحدة للمستخدمين غير المستعدين للتعامل مع الحوسبة السحابية ذات الاشتراك الدوري.

وتطرح مايكروسوفت أوفيس 2021 في نسختين: الأولى للمستخدمين التجاريين والثانية شخصية، ولم تكشف عن أسعار الإصدار الجديد.