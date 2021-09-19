في حادثة غريبة.. العثور على امرأة لا تتذكر اسمها في جزيرة

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عثر فريق إنقاذ من كرواتيا على امرأة تتحدث الإنجليزية بطلاقة في منطقة نائية فوق جزيرة، لكنها لا تتذكر اسمها، بحسب ما نقلته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

بدأت القصة عندما رأى صياد المرأة وهي تلوح فاستدعى رجال الإنقاذ.

تطلب الوصول إليها فريقا مكونا من 14 شخصًا، استخدام سيارات دفع رباعي ثم مشى لمسافة ميلين عبر الصخور الوعرة في جزيرة «كرك» في كرواتيا. أخبرت المرأة الشقراء، الملطخة بالدماء، والتي يعتقد أنها في الستينيات من عمرها، الفريق بأنها لا تتذكر اسمها ولا تعرف كيف وصلت إلى هناك. ولم يكن لديها جواز سفر أو أوراق ثبوتية أو هاتف وكانت تعاني من الجفاف والهزال.

وقال الخبراء إنها نجت خلال عدة ليال على الرغم من تجول الدببة في مكان قريب منها.

وأضاف المسؤولون في مدينة «رييكا» الكرواتية القريبة أن المرأة كانت ضعيفة للغاية لدرجة أنها لا تكاد تستطيع أخذ رشفة من الماء.

وتتلقى المرأة العلاج الآن في المستشفى. وقالت مصادر إنها تتحدث الإنجليزية «مثل الأستاذة» لكنهم لم يثبتوا جنسيتها بعد. وقال أحد السكان المحليين: «من الغريب أنها كانت توجد في المنطقة أصلا. إنه جزء لا يمكن الوصول إليه، به صخور حادة للغاية كشفرات الحلاقة التي تقطع حرفيًا المطاط في حذائك».

وأضاف: «لا توجد حياة أو حيوانات باستثناء ربما الخنازير البرية أو الدببة التي تعرف كيف تسبح هنا بحثًا عن الطعام، لكن هذا نادر لأنه لا يوجد طعام، لا شيء. امرأة في هذا العمر بالتأكيد لا تستطيع السباحة تلك المسافة، فهي بحاجة إلى قوة استثنائية».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي