أحمد عاطف (القاهرة) لم تعرف عائلتان مصريتان أن محاولاتهما تزويج طفلين قاصرين بعيداً عن أعين الأمن والسلطات المحلية ستكون سبباً فى القبض عليهم والزج بهم فى الحبس إثر نشر صورة بالمصادفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بدأت الحادثة فى إحدى قرى مدينة «الحوامدية» بمحافظة الجيزة، حيث أقامت عائلتان احتفالاً محدوداً لخطوبة الطفلين بحضور عددٍ كبير من أفراد العائلتين. يبلغ عمر الطفل العريس 12 عاماً فيما يبلغ عمر الطفلة العروس 11 عاماً. ورغم الاحتفال المحدود، إلا أن محل المصوغات، الذي اشترى منه والدا العروسين خاتم الزواج والذهب للعروس، نشر الصور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ما دفع أجهزة الأمن لتتبع التفاصيل. وأعلن الأمن الوصول إلى والدي العروسين الطفلين والقبض عليهما بعد 24 ساعة من إعلان خبر خطوبتهما في قرية «أم خنان» التابعة لمدينة الحوامدية. وأحيل الرجلان إلى النيابة للتحقيق.