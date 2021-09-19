عدد المسنين بلغ مستوى غير مسبوق في اليابان

كبار السن في اليابان

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ذكرت وزارة الشؤون الداخلية في اليابان، اليوم الأحد، أن العدد التقديري للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاماً أو أكثر في البلاد بلغ مستوى قياسياً غير مسبوق.

وحتى يوم الأربعاء الماضي، بلغ عددهم 36,4 مليون، بزيادة قدرها 220 ألفاً عن العام السابق.

وذكرت وكالة «جي جي برس» للأنباء أن نسبة هؤلاء المسنين بين إجمالي عدد سكان البلاد، وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 29,1 بالمئة، وهي أعلى نسبة بين 201 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم.

كما بلغ إجمالي عدد المسنين من الرجال 15,83 مليون، أي بنسبة 26 بالمئة من إجمالي عدد السكان من الذكور، وإجمالي عدد المسنات 20,57 مليون امرأة، أي بنسبة 32 بالمئة من إجمالي عدد السكان من الإناث.

المصدر: د ب أ