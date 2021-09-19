مراد اليوسف (دبي) انتهى الفنان وليد الشامي من تسجيل أغنيته المنفردة الجديدة «سوالف الليل»، وطرحها عبر قناته الرسمية في «يوتيوب»، متعاوناً بها مع الشاعرة الإماراتية «أصايل» ومع الملحن «البحر» والموزع محمد صالح، والذي يقول في مطلعها: سوالف الليل مايدري بها صبحي كتبتها لين مابيحت ب أسراري عودت نفسي اذا اكتب ابد ما امحي حرام انا امحي ويفرح دفتر اشعاري قمة جمال المشاعر من حبر جرحي وتأتي أغنية «سوالف الليل» بعد مجموعة من التعاونات الناجحة بين وليد الشامي والشاعرة «أصايل» والملحن «البحر» أهمها أغنية «ذهب ذهب» التي حققت نجاحاً وانتشاراً كبيراً في الخليج والوطن العربي. وكان الشامي قد طرح مؤخراً أغنية من اللون العراقي حملت عنوان «يا قلبي» من كلمات رامي العبودي وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، وحققت مليوناً و200 ألف مشاهدة في «يوتيوب».