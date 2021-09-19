فيسبوك تتبنى نهجاً جديداً للتعامل مع المحتويات الضارة

كشفت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة فيسبوك عن تبني نهجا جديدا أكثر تشددا للتعامل مع مجموعات الحسابات الشخصية الحقيقية التي تنسق معاً لنشر محتويات ضارة.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن شبكة التواصل الاجتماعي لديها بالفعل قواعد ضد بث محتوى ضار مثل التحريض

على الكراهيةـ والتحرش، والمعلومات المضللة الضارة بشأن فيروس كورونا المستجد. لكن أحيانا يتم نشر مثل هذه المعلومات أو البيانات الضارة من

خلال مجموعة منظمة تماما من الحسابات الشخصية وليس من خلال فرد. ورغم أن قواعد فيسبوك تحظر المجموعات الخطيرة مثل المنظمات الإرهابية، فإن هذه

القواعد لا تشمل كل المجموعات التي تسبب أضرارا.

ويقوم فريق أمن البيانات في شبكة فيسبوك باتخاذ إجراءات دورية ضد الحسابات المزيفة التي تضلل الآخرين بشأن أغراضها أو هويتها. والآن هذا

الفريق يتخذ إجراءات ضد المجموعات التي تحاول استخدام حسابات حقيقية لتجنب تطبيق القواعد عليها ونشر محتوى ضار. ويمكن من خلال هذه الإجراءات

تقليل وصول المحتوى من هذه الحسابات إلى المستخدمين الآخرين أو إلغاء هذه الحسابات الحقيقية أو الصفحات أو المجموعات.

