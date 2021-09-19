مغامر يعبر نهر السين مشياً على حبل من برج إيفل !

قدم لاعب الأكروبات الفرنسي ناثان باولين يوم السبت، عرضا رائعاً وذلك بالمشي على حبل مشدود بين برج إيفل والمسرح الوطني في باريس.

وقطع باولين مسافة تبلغ أكثر من 670 متراً عابراً نهر السين في إطارسلسلة من الفعاليات التي تشهدها البلاد بمناسبة يوم التراث الوطني.

كما نظمت فرقة الرقص بالمسرح عرضاً مثيراً رافقته موسيقى وسيقام العرض مرة أخرى بعد ظهر اليوم الأحد.

وكانت نقطة الانطلاق من برج إيفل على ارتفاع 68 مترا ثم عبر بعد ذلك نهر السين للوصول إلى برج المسرح على ارتفاع 56 مترا. وتعتبر هذه المسافة

الأطول للمشي على حبل مشدود في بيئة حضرية، وفقا لإدارة برج إيفل.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إكمال المسار، حيث قام مغامر آخر في عام 1989 بتنفيذ العبور المذهل بمناسبة الذكرى المئوية لبرج

إيفل.

وفي عام 2019، أدى باولين مغامرة أخرى بالمشي على حبل مشدود بارتفاع 150 متراً ولمسافة 510 أمتار بين ناطحتي سحاب في باريس.













