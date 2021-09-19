طرق تقلل من إصابة مرضى السكري بالزهايمر

أكدت دراسة حديثة، أن المصابين بداء السكري من النوع 2، معرضون بنسبة 65% للإصابة بمرض الزهايمر.

ووفق RT أبان باحثون بريطانيون بقيادة اختصاصية التغذية الدكتورة مارلين جلينفيل، أن مقاومة الأنسولين تسبب تطور مرض الزهايمر في الدماغ، وأوردت الدراسة 5 طرق لمواجهة هذا المرض يتعلق أغلبها بما يأكله المرضى والأنشطة الواجب اتباعها، وهي: التقليل من تناول السكر المضاف والكربوهيدرات المكررة، وتناول وجبة فطور متوازنة بمزيج من البروتين والكربوهيدرات، والحرص على البروتين مع كل وجبة، واعتماد بعض المكملات مثل زيوت السمك أوميغا3، وأخيراً الاستمرار في تعلم مهارات جديدة وعلاج الاكتئاب والقلق، إذ إن الاضطرابات النفسية تسرّع تلف خلايا الدماغ.