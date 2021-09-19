تداعيات احتراق منزل الفنان المصري شريف منير

لا تزال تداعيات احتراق منزل الفنان شريف منير الذي وقع الخميس الماضي مستمرة حتى اليوم، فبعدما طمأن الممثل المصري جمهوره ومحبيه عن صحته وسلامة عائلته، نشرت زوجته فيديو يظهر حجم الضرر.

فقد نشرت الفنانة لورا زوجة الفنان، مقطع فيديو عبر إنستغرام، أوضح الخسائر التي لحقت بتراس المنزل، وكيف التهمت النار محتويات غرفة وشوّهت الجدران والأسقف.

كما أرفقت لورا تعليقاً على الفيديو، بأن ذاك اليوم كان يوماً سيئاً جداً، موجهة شكرها إلى جيرانها الذين ساندوها في تلك المصيبة.

في حين طمأن منير جمهوره بعد الحريق، موضحاً الخميس، أنه نشب بسبب سقوط "سيجارة" على سقف إحدى الغرف، ما أدى لاشتعال النيران.

وكان الفنان قد نشر عبر حسابه في إنستغرام صوراً من شقته بمنطقة المقطم التابعة لمحافظة القاهرة، وهي في حالة تفحم إثر حريق هائل اندلع فيها صباح الخميس.

وعلق منير قائلاً: "الحمد لله.. قدر ولطف.. سيجارة اترمت من مكان ما على سقف أوضة عندي في تراس البيت.. شبت حريقة".

كما أوضح أن رجال إطفاء المقطم أسرعوا إلى مكان الحريق وبدأوا عملهم إلى أن تمت السيطرة على النيران، شاكراً جيرانه وكل من سانده في هذا الحادث.

وأوضح أن زوجته وابنته كانتا في المنزل وحيدتين عندما شبت النار، فيما كان هو في التصوير عند الساعة السابعة صباحاً.

الجدير ذكره أن الفنان شريف منير يشارك هذه الفترة في مسلسل يعرض حالياً على قنوات محلية باسم "إجازة مفتوحة" مع مجموعة من النجوم، بينهم الفنانة لقاء الخميسي والفنانة سميحة أيوب، والفنانة ملك قورة، والمخرج محمد عبد الرحمن، والعمل من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج السينمائي.