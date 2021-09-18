فايز السعيد لـ «الاتحاد»: انتظروا مفاجآتي في المجمع الثقافي

مراد اليوسف (دبي)

أعرب الفنان فايز السعيد عن سعادته بافتتاح الحفلات الغنائية في المجمع الثقافي في أبوظبي، بعد تعليق الفعاليات منذ شهر مارس 2020 تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار «كوفيد-19»، وقال لـ «الاتحاد»: يسرني أن ألتقي الجمهور الحبيب في أبوظبي، وكلي أمل وشوق وترقب لاستئناف الحفلات والعروض الحية، لأنه أمر مهم للجمهور والمحبين ولنا أيضاً كفنانين في جميع المجالات، متفائلاً بعودة الحياة إلى طبيعتها في دولة الإمارات وكافة دول العالم.

وأكد أنه بدأ الاستعداد لإحياء الحفل الغنائي في المجمع الثقافي، من خلال إعداد الفرقة الموسيقية والبرنامج الغنائي، الذي سيقوم بأدائه في الحفل أمام الجمهور الخميس 23 سبتمبر الجاري، وقال: لدي مفاجآت متعددة سأقدمها بالحفل، من اختيارات متعددة من أغنياتي وألحاني، وسيكون هناك أغنيات أقدمها للمرة الأولى على المسرح بالغناء المباشر، أتمنى أن تلاقي إعجاب الجمهور.

فخر

وحول تقديمه أغنية، غناها تقديراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أعرب السعيد عن سعادته الكبيرة بتقديمها، وقال: كلي شرف وفخر أن أقدم بصوتي أغنية خاصة للقائد والملهم الذي نفتخر بوجوده وبكل ما صنع من أجل الإمارات.. وأضاف: أعجبتني فكرتها وكلام الأغنية التي كتبها الشاعر سالم عبدالرحمن آل علي، ولحنها فيصل الجاسم.

وذكر أنه يعمل حالياً على إعداد العديد من المفاجآت التي ستقدم وتعرض خلال استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020، حيث أوضح أنه يعمل مع إدارة المعرض مستشاراً للفنون الخليجية على مدى 6 أشهر، معرباً عن فخره باستضافة هذا الحدث العالمي.

تعاون

وأبدى سعادة كبيرة من نجاح ألحانه بأصوات النجوم في الإمارات والخليجيين والعرب، وأوضح أنه يفتخر بتعاونه مع عيضة المنهالي من خلال الأغنية الجديدة «السولعي» من كلمات الشاعر سعيد بن مصلح، وتعاونه مع حسين الجسمي مؤخراً من خلال أغنية «درب الشعر» أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي «فزاع»، والفنان السعودي راشد الماجد بأغنية «نفس المفترق» من كلمات الشاعرة الإماراتية «جموح»، وديانا حداد بأغنية «عشق ضميان» من كلمات الشاعرة نهى نبيل، وراغب علامة من خلال أغنية وطنية أهداها لدولة الإمارات حملت عنوان «يا شعب زايد» من كلمات الشاعر محمد القاسمي، وغيرهم من النجوم كالفنانين ماجد المهندس وعبد المجيد عبدالله ومحمد عبده وبلقيس.

وحول جديده من ناحية الغناء كمطرب وكملحن، قال: إنه سعيد بتحقيق أغنية «حرمت عيني» التي قدمها مؤخراً من اللون الغنائي السعودي أكثر من ثلاث ملايين مشاهدة في قناته على «يوتيوب»، خاصة أنه قدمها بالإيقاع الخبيتي السعودي، وأضاف عليه لمساته الخاصة من خلال الآلات الغربية الذي قدمها توزيعاً وغناءً.