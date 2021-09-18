مغامرات مائية في قصر الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

يشهد فندق قصر الإمارات خلال هذه الفترة إقبالاً من عُشّاق الرياضات المائية للانغماس في عالم من المرح المائي الذي يجمع بين الأنشطة المائية المُثيرة والمسبح الرائع في أجواء حافلة بالمغامرة والتحدّي. ونظراً لاحتضانه لأطول شاطئ بحري خاص في أبوظبي، جنباً إلى جنب مع برك السباحة وسط الحدائق الغنّاء، تتوافر في قصر الإمارات العديد من الرياضيات المائية المثيرة، ومنها ممارسة رياضة السباحة في أحد أحواض السباحة الرائعة كتمرين لتقوية عضلات القلب والجسم، الإبحار بقوارب الكاياك حول القصر الرئاسي، تعلّم ركوب الأمواج أو الإبحار مع الاستمتاع بنسائم المساء العليلة، كما يمكنك اكتساب مهارة التوازن من خلال التجديف أثناء الوقوف على الألواح، أو الاستمتاع بحماسة التزلج على المياه على ألواح التزلج التي تسحبها القوارب ذات المحرك.