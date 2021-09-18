عمرو يوسف مع «وعد ابليس»

محمد قناوي (القاهرة)

بدأ عمرو يوسف تصوير مسلسله القصير «وعد ابليس»، والذي يتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة القادمة، ويعود من خلاله إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب منذ عام 2018.

ويشارك في بطولته عائشة بن أحمد، ورزان مغربي، وأحمد مجدي، ومراد مكرم، ومريم الخشت، ومحمد يسري، ومها أبو عوف، ويتولى إخراجه كولين توج، ويظهر عمرو يوسف خلال المسلسل بدور مدير مجموعة شركات تسويق عقاري، يمتلكها مراد مكرم، ويتحالف «عمرو» مع زوجته «رزان مغربي» التي تقوم بدور الشيطان في إطار من الإثارة والغموض ويقدم المسلسل عالم ودراما السحر من منظور جديد.

يذكر أن آخر ظهور تليفزيوني للفنان عمرو يوسف كان قبل ثلاث سنوات عندما قام ببطولة مسلسل «طايع»، وشاركه العمل عمرو عبد الجليل، وصبا مبارك، وسهير المرشدي، وأحمد عبد الله محمود، ومي الغيطي، وأحمد داش، ومن تأليف محمد دياب، وإخراج عمرو سلامة، والذي تدور أحداثه حول الشاب الصعيدي «طايع» يجسده عمرو يوسف، وهو خريج كلية الطب، ولديه رأيه الخاص في قضية الثأر، لكن تقع له عدد من المشكلات، ومنها تورطه في تهريب الآثار، وخاصة أن أعز أصدقائه ضابط شرطة.