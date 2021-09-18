منة شلبي تقتحم الكوميديا «من أجل زيكو»

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت منة شلبي لـ «الاتحاد» عن تفاصيل الشخصية الكوميدية التي تلعبها في فيلم «من أجل زيكو»، الذي بدأت تصويره قبل أيام، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية فتاة شعبية تسكن حارة في منطقة القلعة بالقاهرة القديمة، ومتزوجة من كريم محمود عبد العزيز الذي يعمل سائقاً على سيارة نقل موتي ولديهما طفل ويعاني والد زوجها من مرض الزهايمر ومع تتابع الأحداث، تصل مذيعة بطريق الخطأ إلى منزل كريم محمود عبدالعزيز وتخبره أن ابنه فاز بجائزة، نظراً لأنه يتمتع بذكاء كبير، ولكنه يصر على قول إن ابنه غبي، وتتعرض لكثير من المواقف وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق والفيلم ينتمي للكوميديا الاجتماعية. الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته «محمد محمود، محمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس»، وآخرون.