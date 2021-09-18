150 جراماً من الأرز.. ماذا تفعل بجسمك؟

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت أبحاث في كلية هارفارد للصحة العامة في بوسطن عن أن استهلاك أكثر من 150 جراماً من الأرز المطبوخ يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 11 في المئة.

وتنطبق النتائج مع نتائج دراسة سابقة نشرتها المجلة الطبية البريطانية، والتي أظهرت أن الأشخاص الذين تناولوا الأرز الأبيض شهدوا زيادة بنسبة 27 بالمئة في الإصابة.

ويوصي الخبراء باستخدام الأرز البني لمرضى السكري لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، حيث نصحت إيما إلفين كبيرة المستشارين السريريين في مؤسسة السكري بالمملكة المتحدة، بالتحول نحو الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخبز البني والحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والمكسرات والبذور والبقول والشوفان والشعير.

وذكر موقع «Express» الذي نشر أبحاث كلية هارفارد أنه يمكن الوقاية من الإصابة بالمرض عن طريق اتباع عادات غذائية صحيحة، وكما أشارت إلفين إلى أن فقدان نحو 10 كيلوجرامات من الوزن يمكن أن يحسن الحالة عند ثلث مرضى السكري.