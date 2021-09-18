وصية الأمير فيليب «سرية» 90 عاماً

لندن (أ ف ب)

ستبقى وصيّة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، الذي توفّي في أبريل، طيّ الكتمان 90 عاماً، ولن يطلع عليها بعد انقضاء المدة سوى أفراد العائلة، وفقاً لحكم قضائي.

وعملاً بتقليد يعود لأكثر من مئة عام، بعد وفاة فرد بارز في العائلة الملكية البريطانية يُقدّم التماس إلى رئيس قسم الشؤون العائلية في محكمة العدل العليا في لندن لتبقى الوصيّة محفوظة بختم.

وقال القاضي أندرو ماكفارلاين «من الضروري حماية الخصوصية حفاظاً على كرامة الملكة وأعضاء العائلة، ولا مصلحة في اطلاع الجمهور على هذه المعلومات».