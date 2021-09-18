جوتيريش يدعو للاهتمام بالشباب وأولوياته

جوتيريش (يسار) ونائب رئيس سويسرا (وسط) والفنان سايب يفتتحون العمل الفني "العالم يتقدم 2"

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، العالم للاستماع إلى الشباب، وأن «يسترشد... بأولوياتهم».

وأكد جوتيريش، خلال افتتاح عمل للفنان الفرنسي سايب في حدائق مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن «الأطفال والشباب ينيرون الطريق»، مضيفاً «آمل أن يستلهم القادة فن سايب للتفكير في كيفية النظر أبعد من محيطنا المباشر، مع احترام الطبيعة وكوكبنا».

وتعقد الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، البالغ عددها 193، دورتها السنوية في نيويورك الأسبوع المقبل مع توقع حضور مئات من رؤساء الدول والحكومات وعشرات الوزراء رغم جائحة «كوفيد - 19». جوتيريش يتفرج على العمل الفني «العالم يتقدم 2» ويمثل العمل الفني «العالم يتقدم 2» طفلين جالسين يشكلان عالمهما المثالي معاً.

واسم «سايب» اختصار مدمج لكلمي «قل سلاماً» بالإنجليزية. والاسم الحقيقي للفنان الفرنسي، البالغ 32 عاماً، هو غيوم لوغرو.

وقد اشتهر بلوحاته العملاقة على العشب المصنوعة من طلاء صديق للبيئة.

وكان قد دشن عام 2020 عملاً في الأمم المتحدة في مقر جنيف بعنوان «العالم يتقدم 1».

المصدر: آ ف ب