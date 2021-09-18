أحمد عاطف (القاهرة) بعد يوم من الرعب والترقب والخوف من تفجيرات محتملة، أعلن الأمن المصري القبض على القائم بنشر رسائل تهديدات بتفجير مجمع محاكم المنيا «جنوب». واتضح أن التهديدات بوجود قنبلة كانت حيلة لجأ إليها متهم أملاً في تأجيل محاكمته. فوجئ محامو مجمع محاكم المنيا بصعيد مصر بملصقات نشرها مجهولون تهدد بتفجير المبنى، تلتها تحركات أمنية لغلق المجمع وفرض طوق أمني على المبنى من جميع الجهات. دعا المجهولون في ملصقهم إلى «إخلاء أماكنهم بمجمع محاكم المنيا، وذلك من تمام الساعة 10 صباحاً بأدوار المجمع؛ لأنه سوف نقوم بعدة تفجيرات شديدة في أماكن متفرقة داخل مجمع محاكم المنيا بعدة طوابق». وفي محاولة لإثارة الفزع، أضاف الملصق أن «هذه التفجيرات لا يستطيع أحد أن يعلم مكانها»، لافتين إلى أنها جاءت كانتقام شديد لما صدر من أحكام. وقد اعترف المتهم بعد القبض عليه بقيامه بذلك لرغبته في تأجيل جلسة تنظرها المحكمة في قضية جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.