صور.. أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية تستأنف نشاطها

عودة أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية للنشاط

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استأنفت أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية حفلاتها على المسرح مستهلة موسم 2021 - 2022، بعد 18 شهراً من الإغلاق بسبب جائحة «كوفيد - 19».

في برنامج الأوركسترا النيويوركية الشهيرة للموسم الجديد «كونشرتو البيانو الرقم 4» للموسيقار بيتهوفن والأعمال المعاصرة لآرون كوبلاند («كوايت سيتي») وجورج ووكر («أنتيفونيس») وآنا كلاين («ويذين هير آرمز»). أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية واضطرت الأوركسترا السيمفونية الشهيرة، التي تُعتبر إحدى أقدم المؤسسات الموسيقية الأميركية، لإلغاء برنامجها لموسم 2020 - 2021 بسبب الجائحة، مما رتّب عليها 21 مليون دولار أميركي ربحاً فائتاً من مبيعات التذاكر. الجمهور في قاعة أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية ومع أن الفرقة ستحيي حفلاتها في صالتين من مركز «لينكولن سنتر» في مانهاتن بديلتين من «قاعة ديفيد جيفين» التي درجت على العزف فيها، نظراً إلى أعمال الترميم الجارية فيها والبالغة تكلفتها 550 مليون دولار، يشعر أعضاؤها ومنهم عازف البوق الرئيسي كريس مارتن، بأنهم يعودون «إلى البيت».

ورأى مارتن، في تصريح خلال بروفة عامة، أن هذه العودة بمثابة «ولادة جديدة» بالنسبة إليه كموسيقي. وافتتحت الحفلة الأولى مساء الجمعة بعزف للنشيد الوطني الأميركي «ستار سبانغلد بانر» بعد تصفيق حار وقوفا من الجمهور.

وقدّم الموسيقيون طوال الموسم الفائت حفلات مرتجلة في المدينة، لإسعاد سكان نيويورك المحرومين من الحفلات الموسيقية.

واعتبر كريس مارتن أن «العزف في الهواء الطلق رائع»، ملاحظاً أنه يتيح للفنانين البقاء «على تواصل مع المدينة بطريقة مختلفة». ياب فان زويدين، قائد الأوركسترا نيويورك الفيلهارمونية وسبق الحفلة الأولى الإعلان، هذا الأسبوع، عن رحيل قائد الأوركسترا ياب فان زويدين في ختام موسم 2023 - 2024.

وقال الموسيقي الهولندي، الذي قضى مرحلة الجائحة مع عائلته في بلده الأم لصحيفة «نيويورك تايمز»، إن تركه موقعه «لا يعود إلى إحباط أو غضب ولا إلى وضع صعب»، بل هو «بدافع الحرية ليس إلا». ويشكل افتتاح موسم الأوركسترا الفيلهارمونية خطوة إضافية في العودة إلى شكل من أشكال الحياة الطبيعية للحياة الثقافية في نيويورك، بعد العشاء الفخم لمتحف «متروبوليتان» للفنون مساء الاثنين. وفي 27 سبتمبر، ستعاود «أوبرا متروبوليتان» نشاطها.

المصدر: آ ف ب