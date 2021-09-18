صور.. أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية تستأنف نشاطها
استأنفت أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية حفلاتها على المسرح مستهلة موسم 2021 - 2022، بعد 18 شهراً من الإغلاق بسبب جائحة «كوفيد - 19».
ومع أن الفرقة ستحيي حفلاتها في صالتين من مركز «لينكولن سنتر» في مانهاتن بديلتين من «قاعة ديفيد جيفين» التي درجت على العزف فيها، نظراً إلى أعمال الترميم الجارية فيها والبالغة تكلفتها 550 مليون دولار، يشعر أعضاؤها ومنهم عازف البوق الرئيسي كريس مارتن، بأنهم يعودون «إلى البيت».
وافتتحت الحفلة الأولى مساء الجمعة بعزف للنشيد الوطني الأميركي «ستار سبانغلد بانر» بعد تصفيق حار وقوفا من الجمهور.
وسبق الحفلة الأولى الإعلان، هذا الأسبوع، عن رحيل قائد الأوركسترا ياب فان زويدين في ختام موسم 2023 - 2024.
المصدر: آ ف ب