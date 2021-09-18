شعبان بلال (القاهرة) أعلنت مصر عن اكتشاف أثري جديد في معبد الكرنك بمحافظة الأقصر «جنوب»، يعود إلى الأسرة الثامنة عشرة، وهي أول أُسر المملكة المصرية الحديثة، وبلغت فيها مصر القديمة أوج قوتها. وقال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين في وزارة الآثار والسياحة المصرية، إن هذا الاكتشاف عبارة عن 4 قطع من الجرانيت الأحمر كانت تُوضع أعلى الأبواب وتُعرف باسم «العتب»، بالإضافة إلى جزء من الخرطوش الملكي يعود للملك «تحتمس الثالث»، أحد أشهر ملوك الأسرة الثامنة عشرة. وأشار شاكر إلى أن الخرطوش الملكي هو المربع الذي كان يكتب فيه اسم الملك المصري على هيئة تشبه خرطوشة الرصاصة، موضحاً أن الخرطوش المكتشف يحمل اسم الملك «تحتمس الثالث» الذي يُعد أهم شخصية عسكرية يعرفها العالم وأول من بنى إمبراطورية في العالم القديم، وصاحب فكرة فك المراكب والأسلحة وإعادة تجميعها. وأضاف شاكر لـ«الاتحاد» أن معابد الكرنك، التي تقع في مدينة طيبة عاصمة مصر لأكثر من 2000 عام، كانت محل اهتمام جميع ملوك مصر القديمة، موضحاً أن كل ملك كان يحرص على ترك أثر له في معبد الكرنك. وفي سياق متصل، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري الدكتور مصطفى وزيري، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، أن الاكتشاف الجديد يتعلق بالعمارة المصرية القديمة في معبد الكرنك، مضيفاً أن سيتم الإعلان عن التفاصيل قريباً. وعلى مدار أيام، انتهى فريق من المرممين والأثريين والعمال المصريين من أعمال ترميم الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك، وإظهار ألوانها الأصلية لأول مرة، بالإضافة إلى أعمال ترميم طريق الكباش، وإعادة تركيب أجزاء من تماثيل أبي الهول في أماكنها.