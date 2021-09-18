شعبان بلال (القاهرة) أثار الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي، اليوم السبت، حالة من الشك حول مسيرته الفنية على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال هنيدي عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «قررت النهار ده قرار مهم، قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب أفراح شعبي». تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع هذا المنشور الساخر وأعادوا نشره على نطاق واسع، ليكتب من جديد هنيدي في التعليقات على منشوره «أرجو عدم السخرية من تعليقاتي». وتابع هنيدي في تعليق آخر بسخرية «أي حد عنده فرح قريب، هنزل إيميل لتلقي حجوزات الأفراح»، ليتفاعل معه عدد من مطربي المهرجانات ونجوم الفن، مثل عمر كمال وأحمد شيبه وباسم سمرة وغيرهم. بعد إثارته الجدل، أكد هنيدي أن منشوره مجرد «دعابة»، وأنه لم يعتزل التمثيل. واحتفل هنيدي مؤخراً بعرض فيلم «الإنس والنمس»، الذي يدور حول موظف يقع في غرام فتاة ويكتشف أنها من عالم الجن، فتحدث العديد من المفارقات الكوميدية المشوقة.