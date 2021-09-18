وجد باحثون أن خفافيش، تعيش في كهوف الحجر الجيري في شمال لاوس، تحمل فيروسات كورونا الأقرب إلى فيروس كورونا المستجد وتتقاسم معه سمة رئيسية. وبهذا، يقترب العلماء من تحديد سبب مرض كوفيد-19، الناجم عن الفيروس المعروف علميا باسم فيروس "سارس-كوف2-". ويدعم هذا البحث فرضية أن الجائحة بدأت من تفشي فيروس تحمله الخفافيش. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الباحثين في معهد "باستور" الفرنسي وجامعة لاوس بحثوا عن فيروسات مماثلة لتلك التي تسبب مرض كوفيد بين المئات من فصيلة "خفافيش حدوة الحصان". ووجدوا أن ثلاثة منها لديها مجالا ربط مستقبلات مماثلة للغاية، وهي الجزء من "بروتين السنبلة" لفيروس كورونا الذي يستخدم للارتباط بإنزيم "ايه سي ايه 2-" البشري الذي يستهدفه الفيروس ليسبب عدوى. وتظهر النتائج، التي طرحت في ورقة بحثية، ويجرى النظر في نشرها من جانب دورية "نيتشر جورنال"، أن الفيروسات المرتبطة بشكل وثيق بـ"سارس-كوف2-"، موجودة في الطبيعة بما في ذلك في أنواع عديدة من "خفافيش حدوة الحصان". ووجدت دراسة يوم الثلاثاء أن ألف من مثل تلك الإصابات ربما تحدث يوميا في جنوب شرق آسيا في مناطق ذات كثافة عالية من الخفافيش من فصيلة "حدوة الحصان". وقال مارك إليوت، رئيس قسم اكتشاف العوامل الممرضة في معهد باستور في العاصمة الفرنسية باريس بالإضافة إلى مشاركين آخرين في الدراسة، إن الفيروسات الثلاثة التي تم اكتشافها في لاوس والمسماة BANAL52- وBANAL103- وBANAL236- هي "السلف الأقرب لسارس-كوف2- المعروف حتى الآن" . وأضاف "هذه الفيروسات ربما تكون ساهمت في أصل سارس-كوف2- وقد تشكل خطرا جوهريا في المستقبل بالانتقال المباشر للإنسان".