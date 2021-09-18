ينتظر أن تهبط أول رحلة الفضاء لا يوجد على متنها رائد فضاء وتضم طاقماً مدنياً مؤلفاً من أربعة أفراد، في المحيط الأطلسي قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأميركية، اليوم السبت. بذلك، ستنهي بعثة (إنسبيريشن 4) الفضائية، التي أرسلتها شركة «سبيس إكس»، رحلة طيران استمرت ثلاثة أيام، هي الأولى إلى مدار الأرض بطاقم جميعه من المدنيين.وقالت شركة «سبيس إكس»، وهي شركة خاصة للصواريخ تمولها «تسلا» المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، إن من المقرر أن تهبط الكبسولة، التي تحمل اسم «دراجون»، في البحر في حوالي السابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة قبل فترة وجيزة من غروب الشمس. وجهزت «سبيس إكس» مركبة الفضاء وأطلقتها من فلوريدا وتحكمت في طيرانها من مقرها في ضواحي لوس أنجليس. وأقلعت الرحلة يوم الأربعاء من مركز كنيدي للفضاء في «كيب كنافيرال» على متن الصاروخ «فالكون 9»، وهو واحد من صاروخيْ «سبيس إكس» قابلين لإعادة الاستخدام. وفي غضون ثلاث ساعات، وصلت الكبسولة إلى ارتفاع مداري يزيد بقليل على 585 كيلومتراً، أي أعلى من ارتفاع محطة الفضاء الدولية والتلسكوب الفضائي «هابل» وأبعد من أي نقطة بلغها الإنسان منذ نهاية برنامج «أبولو» لاستكشاف القمر التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) في 1972.