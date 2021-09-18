جابر الكاسر يغني «البارحة»

مراد اليوسف (دبي) طرح المغني السعودي جابر الكاسر عملاً جديداً بعنوان «البارحة» سجلها ما بين الإمارات والسعودية ومصر، وتعاون من خلالها مع الشاعر فيصل الشعلان، وهي من ألحان محمد طويحي، حيث قال في مقدمتها: البارحه العين يالخوان يعرض لها النوم ومعيه قمت اتقلب تقل وجعان وسم الافاعي مشى بيه مهموم ومستاحش وحيران وماغير زولك حواليه احس كني غريب اوطان من ضيقته حن للجيه.

وعرضت الأغنية في «يوتيوب»، محققة نجاحاً وانتشاراً، خاصة أنها تحمل أسلوبه الغنائي في اللحن والأداء، وهو ما يتميز به المغني السعودي الذي تميز في أغنيته السابقة «إن خذاك الوقت» من كلمات الشاعر الإماراتي أنور المشيري وألحان «أدهم»، حيث تخطت 4 ملايين مشاهدة.

