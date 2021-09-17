«رحلة الأحلام».. إلى أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مسابقة جديدة على منصات التواصل الاجتماعي تمنح الفائز من المجتمع المحلي في الإمارة فرصة الفوز بعطلة مجانية شاملة تذاكر الطيران والإقامة الفندقية لاثنين من الأقارب أو الأصدقاء، واستضافتهم في «رحلة الأحلام» إلى العاصمة الإماراتية.

وتندرج هذه المسابقة، التي ستنشر أمواجاً من الحماس والمنافسة على منصات التواصل الاجتماعي، ضمن الحملة الترويجية الإبداعية «حان الوقت» الرامية إلى تسليط الضوء على أبرز مناطق الجذب والمعالم السياحية في الإمارة، وتشجيع المزيد من السياح على زيارتها والاستمتاع بأجوائها المشمسة وطقسها المعتدل في مثل هذا الوقت من العام، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن ترحيب أبوظبي بالسياح المطعمين من جميع دول العالم دون حجر صحي.

وتدعو المسابقة، التي تستمر حتى 1 أكتوبر، المواطنين والمقيمين لنشر صور ذكرياتهم وتجاربهم في أبوظبي على صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي، مع الإشارة إلى اثنين من الأقارب أو الأصدقاء المقيمين في الخارج، وقد يحالفهم التوفيق للفوز بالجائزة واستضافتهم في «عطلة العمر» في أبوظبي.

وتتضمن الجائزة، التي سيتم منحها لأربعة من المشاركين، تذاكر الطيران والإقامة لمدة خمسة أيام في أحد الفنادق الرائعة في الإمارة، لاستكشاف تجاربها السياحية والترفيهية والثقافية الأصيلة، والتي تجعلها وجهة متميزة تلبي تطلعات السياح من جميع أنحاء العالم، وسيجري الإعلان عن فائز على الهواء مباشرة على الحسابات الرسمية للوجهة السياحية @ VisitAbuDhabi كل أربعة أيام حتى 2 أكتوبر.

وتحتضن أبوظبي برنامجاً حافلاً من الفعاليات الترفيهية عالمية المستوى بما في ذلك أسبوع أبوظبي للتحدي وبطولة «أبوظبي T10 » للكريكت.. ورسخت العاصمة الإماراتية نموذجاً عالمياً رائداً في الصحة والسلامة في قطاع السياحة، حيث تصدرت قائمة المدن الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لمؤشر المدن الآمنة الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجموعة إيكونوميست. ويتعين على الراغبين في الفوز بالجائزة الكبرى نشر أفضل صور لأجمل اللحظات والذكريات في معالم الجذب والمناطق السياحية في أبوظبي على حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك أو انستغرام، والإشارة إلى أحد الوسوم @VisitAbuDhabi، أو #InAbuDhabi، أو #TimeIsNow إلى جانب أسماء أو حسابات اثنين من الأقارب أو الأصدقاء الذين يتطلعون بشغف إلى استضافتهم في أبوظبي.