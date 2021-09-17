7 أطعمة تقاوم أمراض الشيخوخة

ترجمة : عزة يوسف

يُمكن لأي شيء تفعله أن يلعب دوراً مهماً في صحة عقلك، بدءاً من طريقة طهي الطعام ونوعيته، وقدم موقع «Reader Digest» قائمة من 7 أطعمة، من شأنها المساعدة على الوقاية من أمراض الشيخوخة، مثل الخرف والزهايمر.

الفاكهة والخضراوات

اكتشف الباحثون أن الذين تناولوا أكثر من أربع حصص يومية من الخصراوات عانوا انخفاضاً أبطأ بنسبة 40 في المئة في قدراتهم المعرفية والإدراكية من الذين استهلكوا أقل من حصة واحدة يومياً.

التوابل

تظهر الدراسات أن الكركمين يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان والتهاب المفاصل والاكتئاب، ويقلل نسبة السكر في الدم.

الأسماك

الأسماك تقلل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم، كما يخفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

المكسرات والبذور

المكسرات والبذور توفر جرعة جيدة من السيلينيوم وفيتامين (هـ)، وهما عنصران مغذيان آخران قد يعززان صحة الدماغ.

الشاي

يعتبر الشاي الأسود والأخضر من المصادر الغنية بمضادات الأكسدة التي تقاوم الضرر التأكسدي في جميع أنحاء الجسم.

قهوة الصباح

تحتوي القهوة على مادة كيميائية أثبتت الدراسات أنها تقي من مرض الزهايمر.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوي على مواد كيميائية مضادة للأكسدة تسمى الفلافونويد، التي لها فوائد في تعزيز الذاكرة.