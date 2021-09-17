غادة عادل متهمة في جريمة قتل

أبوظبي (الاتحاد)

تراهن الممثلة غادة عادل علي دورها في فيلم «المحكمة»، الذي تنتظر عرضه خلال الأيام القليلة القادمة لتقديمها شخصية صعبة لم تقدمها من قبل، حيث قالت لـ «الاتحاد»: أقدم في الفيلم شخصية طبيبة، وهي ليست طبيبة عادية، بل يتم وضعها في أصعب اختيار يوضع فيه إنسان هو قتل والدتها حيث تناقش شخصيتها فكرة القتل الرحيم، بعد أن تعاني والدتها مرضاً ما، وتطلب منها أن تقتلها بدافع القتل الرحيم، والفيلم من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين، ويقوم ببطولته عدد كبير من النجوم، منهم محمود عبدالمغني، وكريم عفيفي، ويقدم الفيلم العديد من القضايا المهمة التي نمر بها في الوقت الحالي. وأشارت إلى أن لها فيلم بعنوان «قمر 14» يشارك في فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي خلال الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر المقبل، وذلك ضمن العروض العالمية الأولى من خلال «قسم الاختيار الرسمي - خارج المسابقة». وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي، ويناقش عدداً من القضايا الإنسانية، وتدور أحداثه في 7 ساعات فقط، حول تأثير القمر على حياة بعض الناس، وفي مقدمتها أفكار ومعتقدات المجتمع، ويشارك في بطولته خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، وشيرين رضا، وأحمد مالك، وخالد أنور، وأحمد حاتم، وياسمين رئيس، ومي الغيطي، وتأليف محمود زهران، وإخراج هادى الباجوري