محمد إمام.. «عمهم»

القاهرة (الاتحاد)

اتفق محمد عادل إمام مع المخرج حسين المنباوي على انطلاق تصوير فيلمه الجديد «عمهم» نهاية سبتمبر الجاري ويشارك في بطولته، محمود حميدة، وسيد رجب، ورحاب الجمل، وأمينة خليل، وباسم سمرة، وآخرون، ومن تأليف وسام صبري، ويعكف إمام حالياً على القيام بتدريبات بدنية ومكثفة لاستعادة لياقته البدنية، وليتمكن من أداء مشاهد الأكشن والحركة التي يتطلبها دوره في الفيلم، وتستعين الجهة المنتجة بفريق من إحدى الدول الأوروبية لتصميم مشاهد الأكشن التي تعتمد على بعض مشاهد الجرافيك وتتطلب تكلفة إنتاجية عالية، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي مليء بالأكشن والتشويق، ويسجل الفيلم التعاون الثاني بين محمد إمام والمخرج حسين المنباوي، بعدما قدما سوياً فيلم «ليلة هنا وسرور» عام 2018.

وكان آخر أفلام محمد إمام، «لص بغداد»، وشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وتم عرضه في موسم إجازة منتصف العام الدراسي 2020، وتدور أحداثه حول مغامرة كوميدية من خلال البحث عن كنز مفقود، أما آخر عمل درامي له على الشاشة الصغيرة فكان مسلسل «النمر»، الذي عرض ضمن دراما رمضان الماضي، وشاركه البطولة الفنانة هنا الزاهد، ونيرمين الفقي.