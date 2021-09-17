«بدون ضمان» يكشف معاناة هنادي مهنا مع والدها

محمد قناوي (القاهرة)

كشفت الممثلة هنادي مهنا عن ملامح الشخصية التي تقدمها في حكاية «بدون ضمان»، والتي تأتي ضمن حكايات الموسم الثاني لمسلسل «إلا أنا»، ويشاركها البطولة هاجر أحمد، وأحمد بدير، وإسلام جمال، وسلوى عثمان، وسيناريو وحوار يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل، حيث قالت لـ «الاتحاد»: أقدم دور فتاة ثرية ووالدها أحمد بدير، ويتقدم لخطبتها «إسلام جمال»، وتكشف الحكاية دور الوالد في التعامل مع ابنته في زواجها والصعوبات التي تواجهها أثناء الخطوبة وبعد الزواج.

وقالت هنادي: إن حكاية «بدون ضمان» تجربة مختلفة بالنسبة لها جداً وأنها بعد قراءة السيناريو وجدت أن الشخصية استفزتها وترغب في تقديمها، خصوصاً أنها شخصية بعيدة عن أي أدوار قدمتها من قبل، لذا تحمست بشدة لها، فأحداث الحكاية مكتوبة بشكل سلس ومؤثر، وسعت لاستغلال هذا الأمر بشكل واضح في التحضير للشخصية التي تراهن على تيمتها المختلفة.

وأشارت إلى أنها تنتظر عرض فيلمين انتهت من تصويرهما خلال الفترة الماضية، وقالت: الفيلم الأول «تماسيح النيل»، من تأليف لؤي السيد، ويشارك فيه حمدي الميرغني، وخالد الصاوي، ومصطفى خاطر، وبيومي فؤاد، وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداثه في إطار كوميدي وأقدم من خلاله دور مطربة نصابة تغني بعدة لغات.. والثاني فيلم «ليلة العيد» من تأليف أحمد عبد الله، ويشارك فيه يسرا، وسميحة أيوب، وريهام عبد الغفور، وإخراج سامح عبد العزيز، وأجسد فيه شخصية مطربة شعبية تمر بظروف صعبة في عملها، وتتفاقم الأزمات التي تواجهها خلال الأحداث.

وقالت هنادي: إنها تسعى إلى تقديم الأدوار التي تستفزها باستمرار، وأنها تسعى دائماً لتغيير جلدها من خلال التمرد على أدوارها بتقديم شخصيات على النقيض منها كي لا تكرر نفسها، مشيرة إلى أن العامل الأساسي لقبول المشاركة في أي عمل فني هو الدور الجيد والمناسب لها والذي تخرج منه مستفيدة، حيث تنتقي أدوارها بشكل جيد وتفضل تقديم الشخصيات والأدوار المختلفة عليها.