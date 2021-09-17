هل تتحمل الصحف مسؤولية آراء القراء؟!

سيدني (الاتحاد)

قبل ظهور الإنترنت و(توابعه التقنية الأخرى التي أحدثت ثورة في عالم الاتصال والتواصل)، كان بريد القراء باباً مهماً في كل صحيفة.. لكن لم يكن كل القراء سعداء الحظ بحيث يجدونه مفتوحاً لهم على الدوام. قلة قليلة فقط كان محرر بريد القراء ينتقي رسائلهم وفق معايير معينة. لكن مع ظهور المواقع الإلكترونية انفتح المجال لردود القراء، فإذا بها وكأن أبواب جهنم انفتحت. فالقراء (ليسوا كالزبائن على حق دائماً).. فالبعض يتجاوز كل الحدود. فسارعت الصحف إلى حرمان القرّاء من تلك النافذة. وكان البديل فتح باب التعليقات على فيسبوك.. اعتبرت الصحف أنها في هذه الحالة ليست مسؤولة عن تلك التعليقات.. بل «أطراف ثالثة» – أي القراء – الذين ينشرون تعليقاتهم. وتصورت أنها بذلك تنصلت من مسؤولية أي مضمون مسيء.

وتحول الأمر إلى ما يشبه السيرك وعروض الإثارة، حتى إن كثيرين تحول اهتمامهم من قراءة المقال الأصلي إلى النفاذ مباشرة لمطالعة تعليقات القراء أدناه.. وبعضها بالطبع مسيء ومهين.

الآن انتهى ذلك.. فالمحكمة العليا الأسترالية قضت بمسؤولية وسائل الإعلام عن تعليقات القراء على فيسبوك بعد استئناف قدمته كبريات الصحف الأسترالية قالت فيه إنها «تدير فقط صفحة عامة على فيسبوك تنشر عليها أطراف ثالثة مواد».