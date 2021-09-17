أحمد عاطف (القاهرة) في جريمة غريبة ومثيرة في مصر، قتل شاب والده بمنطقة "أوسيم" شمال محافظة الجيزة، على الرغم من أن الضحية كان قعيداً. وأعلن الأمن المصري تلقيه بلاغا يفيد بعثور امرأة على جثة شقيقها الذي كان يقيم مع ابنه الوحيد بعد وفاة زوجته. وقد اتهمت المرأة ابن أخيها بقتل والده نظراً لأنه كان دائم الاعتداء عليه بالضرب والتعذيب. وكان الأب يعاتب ابنه على إدمانه المخدرات. واعترف المتهم أنه تخلص من والده بسبب معاتبته له، لافتاً إلى أنه ذبح والده القعيد بزجاجة وعاش إلى جانب جثته يومين. وكشف الأمن أن الضحية مصاب بجرح ذبحي في الرقبة وعليه آثار تعذيب في مناطق مختلفه من جسده. واختفى الشاب بعد يومين من ارتكاب الجريمة بحق والده، غير أن قوات الأمن تمكنت من القبض عليه. واعترف بارتكاب الجريمة، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق.