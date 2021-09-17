وفاة البريطاني مخترع الآلة الحاسبة والكمبيوترات

رائد المعلوماتية البريطاني كلايف سنكلير

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توفّي كلايف سِنكلير، المخترع البريطاني الذي ابتكر الآلة الحاسبة المحمولة والكمبيوترات المنزلية الميسورة الكلفة، الخميس عن 81 عاما، بحسب ما أعلنت عائلته للإعلام. وهو فارق الحياة في منزله في لندن بعد صراع مع السرطان لأكثر من 10 سنوات، وفق ما أفادت وسائل الإعلام البريطانية. وكان سنكلير يعمل على ابتكارات الأسبوع الماضي، "لأنّ هذا ما كان يستهويه"، بحسب ما كشفت ابنته لـ "بي بي سي". وهي صرّحت "كان ابتكاريا ومبدعا. وكان الأمر بمثابة مغامرة شيّقة له. وكان ذاك شغفه". ومن أبرز ابتكارات سنكلير، الآلة الحاسبة الإلكترونية المحمولة سنة 1972. وقد سمحت هذه الآلة المعروفة باسم "سنكلير زد اكس 80" التي أطلقت في السوق سنة 1980 وكانت تباع في تلك الفترة بما يقارب مئة جنيه استرليني بتعميم الحوسبة في أوساط الأسر في بريطانيا والخارج.

المصدر: آ ف ب