«مدام توسو دبي» تفتح أبوابها في 14 أكتوبر

دبي (الاتحاد)

أعلنت «مدام توسو دبي» عن موعد افتتاح أبوابها رسمياً أمام الزوار في 14 أكتوبر المقبل. والوجهة الجديدة تُعد الحدث الترفيهي الأوّل من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي مع النسخة رقم 25 من «مدام توسو» العالمية، وتستعد لاستقبال الزوار طوال أيام الأسبوع في أجواء ساحرة تحاكي أضواء الشهرة والفن وسط موقع مذهل بجوار «عين دبي»، أكبر وأعلى عجلة مشاهدة في العالم من قلب جزيرة «بلوواترز» النابضة بالحياة. واحتفالاً بالحدث الكبير، تقدم «مدام توسو دبي» لكل محبيها أفضل العروض الحصرية للحصول على تذاكر قبل الافتتاح الرسمي، إذ يمكن الحجز وزيارة الوجهة التفاعلية يومي 8 و9 أكتوبر المقبل. وتتألف الوجهة من 7 غرف بطابع خاص تشمل منطقة مخصصة للحفلات مزودة بحلبة رقص تفاعلية، ومكتبة مذهلة يمكن للزوار الجلوس فيها جنباً إلى جنب مع المشاهير. وتضم قائمة المشاهير أهم الشخصيات التاريخية مثل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وأبرز الأبطال الرياضيين مثل كونور ماكغريغور، وأجمل عارضات الأزياء مثل كارا ديليفين، وأيقونات عالم بوليوود مثل كارينا كابور، فضلاً عن 60 نجماً عالمياً، بما فيها 16 من أحدث المجسمات الشمعية لشخصيات من الوطن العربي، مثل الفنانة بلقيس فتحي والنجم محمد عساف.