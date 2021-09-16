إنجي المقدم في «بيت المعادي»

سعيد ياسين (القاهرة)

تستعد الفنانة إنجي المقدم لتصوير دورها في مسلسل «بيت المعادي»، ويشاركها بطولته كندة علوش، أحمد وفيق، مريهان حسين، تارا عماد وإنجي كيوان، تأليف محمود عزت، وإخراج محمد سلامة. ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الموسم الشتوي المقبل.

وقالت إنجي لـ«الاتحاد»: إن أسرة المسلسل قامت بتغيير عنوانه من «الستات بتعرف تقتل» إلى «بيت المعادي»، لأسباب رقابية، ويقع في 12 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مشوِّق، من خلال حقبتي الستينيات والثمانينيات، والعصر الحالي، ويعرض لقضايا إنسانية ونفسية، بينها قتل بعض الأزواج على أيدي زوجاتهن، حسب قصص واقعية توقف الرأي العام أمامها لسنوات. وأبدت إنجي سعادتها بردود الفعل عن دورها كضيفة شرف في الفيلم الذي يعرض حالياً «30 مارس» مع أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، خالد الصاوي، صبري فواز وأسماء أبو اليزيد، وإخراج أحمد خالد موسى. ويدور في إطار من التشويق حول سائق يتورط في مواقف صعبة ويكتشف أنه مريض نفسياً.

وكانت إنجي المقدم شاركت في رمضان الماضي بمسلسلين: الأول «الاختيار 2» مع كريم عبدالعزيز، أحمد مكي وإياد نصار، وإخراج بيتر ميمي، والثاني «هجمة مرتدة» مع أحمد عز وهند صبري.