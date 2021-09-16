طرق بسيطة لتربية سليمة

أبوظبي (الاتحاد)

أوضح الخبراء، أن تلبية احتياجات الطفل تجعله مدللاً ومتعالياً وعديم المسؤولية، فيما يؤدي العقاب إلى افتقار الثقة بالنفس. ونقل موقع Times of India بعض الطرق البسيطة التي يمكن للوالدين اعتمادها في تربية أبنائهم بشكل متوازن وصحي:

تحمّل المسؤولية

يطمح الآباء لأن يكون أطفالهم سعداء، لكن يجب أن يفكروا أيضاً بتحليهم بالأخلاق والمسؤولية، حتى يكونوا ناجحين في المستقبل. ويعني ذلك أن ينخرط الأبناء في مسؤوليات مختلفة لتكون لديهم الخبرة في التعامل مع المواقف.

المساعدة في المنزل

من الضروري أن يهتم الأطفال بدراستهم وتعليمهم، لكن يجب أن يتعلّموا أيضاً تقديم المساعدة في أعمال المنزل، وأن يقوموا بذلك من تلقاء أنفسهم، ومن دون طلب، مع إدراك أن ذلك يندرج ضمن واجباتهم الأسرية.

التواصل

يُعد التحدث مع الأطفال أفضل طريقة لفهم احتياجاتهم، وبدلاً من اللجوء لنظام العقاب والتأديب، لا بد من الاستماع إليهم وتوجيههم ودعمهم للتعبير عن أنفسهم، وجعلهم يفكرون في كل خطوة يخطونها، ليعرفوا ما إذا كانوا يسيرون في الاتجاه الصحيح أم الخاطئ.