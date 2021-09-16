6 عادات.. ابدأ بها صباحك

ترجمة: عزة يوسف

الطريقة التي تستقبل بها الصباح، تؤثِّر على يومك، لذلك يجب التخلّص من العادات الصباحية التي تزيد من التوتر والقلق، واستبدالها بروتين يدعم الصحة النفسية، حسب ما ذكره موقع Insider.

1- التخطيط

أفضل طريقة لتفادي التوتر الصباحي، هي التخطيط في الليلة السابقة، حيث ينصح الخبراء بترتيب الملابس التي سيتم ارتداؤها، وتجهيز وجبات الأطفال، وتحديد ما تريد تناوله على الإفطار.

2- النوم الكافي

يوضح الخبراء أن قلة النوم تربك الجهاز العصبي وتجعل القلب ينبض بشكل أسرع، ما يجعلك أكثر إرهاقاً، ويحتاج الشخص البالغ من 7 - 9 ساعات من النوم كل ليلة.

3- ترك وسائل التواصل

اعتاد الكثير من الأشخاص التحقّق من وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار في كل صباح فور الاستيقاظ من النوم، ويوصي الخبراء بتخصيص أوقات محدّدة لمتابعة الوسائط الرقمية.

4- تأخير القهوة

يؤكد الخبراء أن الجسم يفرز الكورتيزول بأعلى مستوياته بشكل طبيعي بعد 30 ـ 40 دقيقة من الاستيقاظ، ويزيد الكافيين من إفراز الكورتيزول والأدرينالين، ما يؤدي إلى زيادة مشاعر التوتر، لذلك فإنه من الأفضل تناول القهوة بعد نحو 3 ساعات من الاستيقاظ.

5- الإفطار

عدم إهمال وجبة الإفطار، لأن عدم تناول الطعام عند الجوع يعرِّض الشخص إلى خطر الإجهاد والتوتر. ويحذِّر الخبراء من أن يكون النظام الغذائي غنياً بالأطعمة المصنعة التي تفتقر إلى الفيتامينات والمعادن لزيادة الطاقة وتقليل العجز الاستدراكي.

6ـ الهدوء

وضع قائمة تشغيل الأغاني المفضلة التي تثير مشاعر السعادة، أو قراءة صفحة من كتاب تحفيزي، وممارسة الرياضة أو التأمل، أمور تساعد على الهدوء الصباحي.