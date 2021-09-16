كابتن ريما: انتظروني نجمة أولى

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

على الرغم من أن التمثيل بعيد كل البعد عن لاعبة كرة القدم السعودية السابقة ريما عبدالله الشهيرة بـ «كابتن ريما»، فقد دخلت المجال بالصدفة، وشاركت بدور في المسلسل السعودي «بالساعة»، حيث لفتت الأنظار بموهبتها وعفويتها أمام الشاشة، ما رشّحها لأن تكون بطلة في مسلسل «الميراث» الذي تصوِّر حالياً الموسم الثاني منهز في أبوظبي، وفيلم «بكل سرور» الذي بدأت تصويره أيضاً في العاصمة الإماراتية.

«الاتحاد» التقت كابتن ريما عبدالله خلال تصويرها فيلم «بكل سرور»، وتحدّثت عن تجربتها مع التمثيل، بعدما حقّقت شهرة كبيرة في «الميراث»، وذكرت أسباب ابتعادها عن كرة القدم، وطموحاتها الفنية المقبلة.

وأوضحت أنها لم تفكر من قبل في دخول مجال التمثيل، خصوصاً أنها كانت تركز في رياضة كرة القدم والتقديم الإذاعي، إلا أن الفرصة جاءت عندما التقت بالفنانة أغادير السعيد، وأخبرتها بأن لديها حسّاً فنياً يجعلها تخوض التجربة. وفي اليوم التالي تواصلت معها لتخبرها عن انضمامها لأبطال المسلسل الكوميدي السعودي «بالساعة»، لتظهر في بعض حلقاته المنفصلة المتصلة، واندهشت خلال التصوير بالتعليقات الإيجابية من نجوم العمل، وبينهم الفنان محمد الحجي الذي شجّعها وساندها على إظهار موهبتها.

وقالت: شعرت برهبة في بداية التصوير، لكنني اندمجت بعدها، لدرجة أن بعض الممثلين لم يصدقوا أنني أقف للمرة الأولى أمام الشاشة كممثلة.

في لقطة من مسلسل «الميراث»

محظوظة

وذكرت ريما أنها بعدما انتهت من تصوير دورها في «بالساعة»، فاجأها الفنان محمد الحجي، بترشيحها لدور البطولة في مسلسل «الميراث»، فلم تصدِّق نفسها، قائلة: هذا العمل «السوب أوبرا» بالنسبة لي فرصة ذهبية، خصوصاً أنه من أضخم الإنتاجات الخليجية العربية، التي تولّته كل من «توفور 54»، «إيمج نيشن - أبوظبي»، و«أم بي سي»، وشارك فيه نخبة من نجوم الوطن العربي. وكنت محظوظة لمشاركتي في هذا العمل الذي غيَّر مجرى حياتي، وجعلني أختصر المسافة، وأخطو خطوات نحو الأمام في هذا المجال، حيث اكتسبت الكثير من المعرفة بوقوفي أمام كبار المخرجين والممثلين مثل عبدالله الجنيبي، تامر بسيوني، محمد حجي ومريم الغامدي.

وعبّرت ريما عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حقّقه المسلسل في موسميه الأوّل والثاني، متمنية أن يستمر العمل لعشرات المواسم، ليكون أوّل عمل عربي «سوب أوبرا» ينافس الأعمال العالمية الأخرى التي نشأت عليها الأجيال.

نقلة نوعية

وعن ترشيحها لفيلم «بكل سرور» الذي تصوِّره حالياً في أبوظبي، قالت: يُعد هذا العمل نقلة نوعية بالنسبة لي، خصوصاً أنني أجسِّد فيه دور عاملة منزل هندية. ورغم صعوبة الدور، فقد وجدته بمثابة التحدي لأظهر قدراتي في دور مختلف من حيث الأداء واللغة والشكل. وأكّدت فخرها بالوقوف إلى جانب طارق الحربي، عبدالله الجنيبي، آلاء شاكر، بريفان عبدالرحمن، محمد شامان، بندر خضير، عمران العمران، عبدالله قحطاني، فوزي المتعب، نور حسين، والمخرج رائد التميمي. وكشفت «كابتن ريما» أنها اقتربت من إنهاء تصوير دورها في الفيلم الذي من المقرَّر عرضه في السينما الخليجية أكتوبر المقبل، موضحة أن «بكل سرور» عودة للأعمال الكوميدية الخليجية، بعدما توقّفت الإنتاجات بسبب الجائحة، وقد جاء العمل ليرسم البهجة لعشاق السينما. ولفتت إلى أنها تلعب دور «شاهدة»، لديها طموح أعلى من مستواها كعاملة منزل، فينشأ بينها وبين عائلة «سرور» الكثير من المواقف الكوميدية.

خلال تصوير فيلم «بكل سرور»

صقل الموهبة

وصرّحت ريما قائلة: انتظروني نجمة صف أوّل، فأنا أحلم بذلك، وأطمح لصقل موهبتي، وأجتهد لإظهار موهبتي والمشاركة في أعمال خليجية وعربية مشتركة، مع كبار النجوم مثل حياة الفهد، سعاد عبدالله، شجون الهاجري، أحمد عز، أحمد حلمي، أحمد السقا، منى زكي، مي عزالدين وتامر حسني.

وحول تطور المشهد الدرامي والسينمائي في السعودية، أشادت ريما بالنقلة الكبيرة التي حقّقتها المملكة في هذا المجال، وقالت: السعودية أصبحت منافساً قوياً في مجال الفنون، وذلك من خلال جهود الهيئة العامة للترفيه التي تدعم كل المبدعين.

عاصمة الفن

عبّرت كابتن ريما عن فخرها بمشاركتها في أعمال درامية وسينمائية تصوَّر في أبوظبي التي تعتبرها عاصمة الفن الخليجي ووجهة فنية عالمية. وقالت: وصلت الإمارات إلى مرحلة متقدمة في الإنتاجات الفنية الدرامية والسينمائية لجهة الاستديوهات المجهزة بأحدث التقنيات، ومواقع التصوير الخلابة غير المستهلكة، والتسهيلات المقدمة من الجهات المعنية بالفن. وإنه لشرف كبير أن أصوِّر عملين لي في أبوظبي.

لاعبة

كابتن ريما لاعبة سعودية سابقة ومدرِّبة وإدارية في رياضة كرة القدم، وهي أوّل من أسّس فريق كرة قدم نسائياً في المملكة العربية السعودية، وعملت مذيعة لسنوات طويلة حيث اشتهرت بنبرة صوتها.

اعتزال

بعدما حقّقت العديد من الإنجازات في كرة القدم، وموقعها في المنتخب السعودي كلاعبة هجوم وصانعة ألعاب، اعتزلت اللعب بسبب إصابتها في كاحل قدمها أثناء مشاركتها في إحدى المباريات.