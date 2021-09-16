5 أطعمة تطرد الأنيميا

أبوظبي (الاتحاد)

يساعد الحديد على نقل الأُكسجين إلى الجسم، وهو ضروري لدعم نظام المناعة، ويؤدي نقصة إلى فقر الدم أو الأنيميا، لذلك يجب تضمينه في النظام الغذائي. وثمة أطعمة غير مشهورة ترفع مستوياته، أشار إليها موقع Express:

1- الطماطم المعلّبة: كوب واحد منها يوفِّر 21% من قيمة الحديد الموصى بها يومياً للفرد.

2 - البقوليات: كوب واحد من الفاصوليا البيضاء يوفِّر 44%، فيما العدس على أنواعه والفول والحمص توفِّر 22%.

3 - التوفو: من فول الصويا يوفّر 17%.

4 - البطاطا: توفِّر حبة واحدة بقشرتها، 11%.

5 ـ الورقيات: 1/2 كوب من السبانخ المسلوقة يوفِّر 17%.