شهدت مصر، اليوم الخميس، حادثاً مأساوياً في أحد المولات الشهيرة بالعاصمة القاهرة، بعد سقوط فتاة من الطابق السادس ووفاتها على الفور.
وسقطت فتاة في العقد الثالث من عمرها حسب شهود عيان من الطابق السادس في أحد المولات الشهيرة بمدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم، ما تسبب في وفاتها على الفور، ما أدى إلى حالة صدمة بين المتواجدين بموقع الحادث.
ونشر شهود عيان مقطع فيديو للحادث المأساوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء محاولات إسعافها، حيث أظهر تجمع أشخاص حول الفتاة بعد سقوطها في محاولة لإسعافها بينما عملت إدارة هذا المول على إبعادهم وإسعافها عن طريق متخصصين، لكن المحاولات انتهت بالفشل.
وقالت السلطات المصرية إن قوة أمنية انتقلت لمكان الحادث فور تلقي بلاغ من إدارة المول، وبين الفحص أن الجثة لفتاة، 23 سنة، مقيمة بحي الزهور بمدينة نصر. وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات الموال لرصد تحركات الفتاة قبل سقوطها لكشف غموض الحادث والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، أم مجرد حادث انتحار أو السقوط نتيجة اختلال توازنها وذكرت السلطات المصرية أن أجهزة الأمن تعطف على تفريغ كاميرات المراقبة وعمل التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه الحقيقية، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.