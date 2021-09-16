عيضة المنهالي يشوِّق الجمهور بـ «شبية السولعي»

مراد اليوسف (دبي)

شوّق الفنان عيضة المنهالي الجمهور لجديده الذي انتهى من وضع صوته عليه تحت عنوان «شبية السولعي» باللون الشعبي الإماراتي، من كلمات الشاعر سعيد بن مصلح وألحان فايز السعيد. وكتب المنهالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به: «قريباً».

وكان المنهالي قد تواجد خلال الأيام الماضية في استوديوهات الصوت، استعداداً لتجهيز وتنفيذ العمل الجديد، والذي وصل إلى مرحلة المكس والمونتاج للفيديو كليب الذي سيرافق طرحه على قناته الرسمية على «يوتيوب».

وكانت آخر أعمال المنهالي الفنية أغنية «ما مل منك»، التي طرحها عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، من كلماته وألحانه وغنائه، وحملت اللون الموسيقي الإماراتي، وأخرى من اللون العراقي حملت عنوان «ما أشبع منه»، كلمات رامي العبودي وألحان حسام كامل.