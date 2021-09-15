مصر.. وفاة نجل الشيخ الشعراوي

أحمد عاطف (القاهرة)

توفي الشيخ أحمد الشعراوي نجل الإمام المصري الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، الأربعاء، وهو أصغر أبناء الشيخ وكان مرافقاً له خلال مرضه وفي آخر أيامه. وأعلن أحد علماء الأزهر الشريف الشيخ أحمد تركي، وفاة أحمد الشعراوي، ابن الشيخ الشعراوي، وذلك على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». وقال تركي خلال المنشور: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أنعي وصديقي الأستاذ أحمد الشعراوي ابن فضيلة الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، اللهم اجعله في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». إلى ذلك، أعلنت صفحة الرواق الأزهري على «فيسبوك» وفاة أحمد الشعراوي نجل الشيخ محمد متولي الشعراوي، موضحة أنه سيوارى جثمان الفقيد والصلاة عليه في قرية دقدوس، غداً، بعد صلاة العصر. وقالت الصفحة: «بمزيدٍ من الرضا والتسليم، انتقل إلى رحمة الرحمن الرحيم، العم الحنون الكريم، صاحب البهجة والطيب، صاحب الكرم والفضل والأيادي الرحيبة، العم الحبيب الحاج أحمد محمد متولي الشعراوي، رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته في الفردوس الأعلى، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزون ولا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». وكان الشعراوي واحداً من أهم علماء الدين ومفسري القرآن الكريم في العصر الحديث، كونه معروفاً بطريقته المبسطة في الشرح التي جمعت الكثيرين حوله.

