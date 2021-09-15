دنيا سمير غانم تُحيي ذكرى وفاة دلال عبد العزيز برسالة حزينة

شعبان بلال (القاهرة)

أحيت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، اليوم الأربعاء، ذكرى مرور 40 يوماً على وفاة والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

ونشرت دنيا سمير غانم صورة لوالدتها دلال عبد العزيز عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، وعلقت عليها «النهارده اليوم الـ 40 على فراقك يا أمي، اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار».

وتابعت: «اللهم اغفر لأمي وأبي وارحمهما واعف عنهما وافتح أبواب السماء لروحهما برحمتك يا أرحم الراحمين».

وتفاعل عدد من مشاهير الفنانين والمتابعين مع منشور، وعلى رأسهم «درة ومصطفى خاطر وعلاء التونسي ولطيفة وروجينا وليلى زاهر وإيمي طلعت زكريا ونجلاء بدر وفيفي عبده ومي كساب».

وكانت الفنانة دلال عبد العزيز قد توفيت في السابع من أغسطس الماضي، لتلحق بزوجها الفنان سمير غانم، الذي كان قد رحل عن عالمنا في العشرين من مايو الماضي.