للمشاهير جزر فاخرة.. تعرّفوا عليها!

أبوظبي (الاتحاد)

يُعد شراء جزيرة خاصة دليلاً على ثراء المشاهير الذين دفعوا مبالغ طائلة لامتلاك جزرهم والهروب من الأضواء، وقد حوّلها بعضهم إلى منتجعات فاخرة، حسب ما ذكر موقع Half Eddie.

شاكيرا

عام 2011، اشترت المغنية شاكيرا مع الفنان روجر ووترز والمغني الإسباني اليخاندرو سانز، جزيرة بوندز كاي التابعة لجزر البهاما، بقيمة 13 مليون دولار، وتمتد على مساحة 500 فدان. وتفكِّر مع شركائها في تحويلها إلى جزيرة بلا كربون، وتتميز بـ 5 شواطئ بيضاء وشاطئ خاص و3 بحيرات مالحة.

دي كابريو

يمتلك النجم ليوناردو دي كابريو، جزيرة بلاكادور كاي الاستوائية بأميركا الوسطى على مساحة 100 فدان، وتقدّر قيمتها بنحو 1.75 مليون دولار، حوّلها إلى منتجع شاطئي، يتوقّع الخبراء أنه سيحقِّق إيرادات تزيد على 200 مليون دولار على مدار 20 عاماً. يقع المنتجع على بعد 6 ساعات بالطائرة من هوليوود.

ميل جيبسون

اشترى النجم ميل جيبسون جزيرة ماجو في فيجي، على مساحة 5000 فدان مقابل 9 ملايين دولار أميركي عام 2005 هرباً من المتطفِّلين. ويعيش جيبسون عليها حياة بسيطة، ويدير ماشية ويزرع الفاكهة والخضراوات ويصطاد الأسماك.

جوليا روبرتس

تحافظ جوليا روبرتس على حياتها الشخصية بعيداً عن الصحافة، حيث اشترت إحدى جزر البهاما التي تزيد قيمتها عن 6 ملايين دولار، واتخذت مسكناً خاصاً بها، بعيداً عن الصحافيين، ومن جيرانها جون ترافولتا ونيكولاس كيج.

سبيلبرغ

لا يخشى المنتج والمخرج السينمائي الحائز جائزة أوسكار مصادفة أسماك القرش في الماء، حيث يمتلك جزيرتين في أرخبيل ماديرا في البرتغال، ويستخدمهما كمكان عائلي لقضاء العطلة بعيداً عن الصحافة. ويمتلك سبيلبرغ يختاً فاخراً بطول 86 متراً، يطلق عليه اسم «سيفين سيز»، قام به عام 2013 برحلة حول العالم على امتداد 30 ألف ميل.