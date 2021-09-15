شروق على ارتفاع 240 متراً

دبي (الاتحاد)

اختر أفضل ما لديك من عدسات الكاميرات البانورامية، اضبط سرعة الغالق الخاصة بك، واستعد لجلسة تصوير شروق الشمس في «ذا ڤيو آت ذا بالم»، منصة المشاهدة بزاوية 360 درجة التابعة لـ «نخيل»، وذلك كل عطلة نهاية أسبوع اعتباراً من يوم غد الجمعة 17 سبتمبر وحتى 16 أكتوبر المقبل من الساعة 6:00 - 7:00 صباحاً.

وتستضيف «ذا ڤيو آت ذا بالم» التي تحتل موقعاً مميّزاً على سطح «بالم تاور» وسط «نخلة جميرا»، جلسات تصوير صباحية مدهشة على ارتفاع 240 متراً فوق مستوى الأرض، بلا أي معوِّقات على أفق دبي. ويحظى المصوِّرون الطموحون والمحترفون، بفرصة الفوز بجوائز ضيافة فاخرة، عبر مشاركة صورهم، كما ستُعرض أفضل لقطة على القنوات الرقمية للوجهة. وتُقام كل الجلسات بطاقة استيعابية محدودة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان السلامة العامة، بما فيها التباعد الجسدي وارتداء الكمامات وتطبيق بروتوكولات التعقيم.