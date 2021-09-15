أطباق محليّة.. ومنتجات طازجة

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن احتفالات الدولة بعيدها الخمسين، توفِّر علامة هيلتون شراكة مع منصة «فريش أون تيبل» للتقنيات الزراعية، لتقديم قائمة أطباق مبتكرة تُستَخدم فيها مكوِّنات منتَجة محلياً ومستوحاة من المطبخ الإماراتي، والتي ستُقدَّم في17 فندقاً في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة.

وتضم دولة الإمارات مئات المزارع، وتمكّنت من تطوير قطاع زراعي مزدهر يوفِّر الكثير من المحاصيل والمنتجات الغذائية الطازجة كالفاكهة والخضراوات والمأكولات البحرية واللحوم. وتركّز على الأمن الغذائي ضمن رؤيتها للمستقبل، وتقدِّم منتجات مستدامة عالية الجودة باستخدام مزيج من الأساليب التقليدية والتقنيات الحديثة.