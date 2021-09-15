ضمن لون غنائي تختص به المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، عرضت الفنانة بلقيس أحمد أحدث أغنياتها المصورة بطريقة الفيديو كليب بعنوان «جنوب الدرب»، تعاونت بها مع المخرج السعودي سلطان العبد المحسن، عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب». قدّمت بلقيس الموّال في بداية الأغنية واختارته من فلكلور الجنوب السعودي. والأغنية كلمات وألحان تركي الشريف، وتوزيع موسيقي محمد سلطان، حيث ظهرت بثوب أهل الجنوب، وصوّرت الفيديو في منطقة عسير. وتقول كلمات الأغنية:على جنوب الدرب ودوني لديار خلاني ودوا عيوني ما عادني أطيق فرقاهم مليت انا وياخوفي ينسوني.. وكانت الأغنية المصرية الأخيرة لبلقيس «دبلوماسي»، كلمات عزيز الشافعي، ألحان عزيز شافعي وتوزيع جلال حمداوي، حقّقت نحو8 ملايين مشاهدة عبر «يوتيوب». وظهرت بالفيديو كليب الذي أخرجه علي أبو طالب، في لوحات راقصة قدمتها برفقة فرقة متخصِّصة.