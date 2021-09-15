هدايا للحاصلين على لقاح كورونا في مصر

شعبان بلال (القاهرة)



قررت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، منح الأشخاص الذي سجلوا للحصول على لقاح كورونا هدايا خاصة ضمن حملة لتشجيع المصريين على تلقي اللقاح تحت شعار «معًا نطمئن.. سجل الآن».



وشملت هدايا وزارة الصحة المصرية، الكاب والقلم والبلوك نوت والفلاشة والمج الحراري وتيشرت، مؤكدة أن أفراد التواصل المجتمعي بالحملة سيقومون بتسليم حقيبة هدايا لكل شخص يقوم بالتسجيل.



وتستهدف حملة وزارة الصحة المصرية تطعيم المواطنين المسجلين على الموقع الرسمي لوزارة الصحة في نفس يوم التسجيل، من خلال أوتوبيسات متنقلة ومُجهزة لهذا الغرض، التي ستجوب عدداً من المحافظات، والقرى المصرية.



وكان رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، قد أطلق اليوم الأربعاء، حملة لتشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا، وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، تحت شعار «معًا نطمئن.. سجل الآن».



وتُكثف الحكومة المصرية جهودها نحو تطعيم المواطنين خلال الفترة الحالية، حيث أكدت وزارة الصحة المصرية أن أعداد من تم تطعيمهم بلغت نحو 13 مليون مواطن، بالإضافة إلى الانتهاء من تصنيع 5 ملايين جرعة محلياً.