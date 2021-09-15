مصر تكشف خطة توريد 17 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال شهر واحد

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد مخطط توريد وتوزيع اللقاحات لشهر سبتمبر الجاري، مشيرة إلى أن إجمالي الجرعات خلال الفترة من 11 إلى 30 سبتمبر تبلغ 17 مليون جرعة من لقاحات «أسترازينيكا، وسينوفاك، وساينوفارم، وجونسون آند جونسون، وموديرنا، وسبوتنك، وفايزر»، بالإضافة إلى 5 ملايين جرعة ساينوفارم سيتم بنهاية الشهر الجاري، و100 إلى 250 ألف جرعة «أسترازينيكا» مهداة، جارٍ تحديد موعد توريدها. واستعرضت الوزيرة في اجتماع لمجلس الوزراء المصري التجهيزات الخاصة باستقبال لقاح فايزر في عدد من المحافظات، حيث تم توفير 12 ثلاجة تجميد بسعة تخزينية كبيرة، و8 ثلاجات تجميد بسعة تخزينية متوسطة، هذا بالإضافة إلى تجهيز مكان بالمجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان لتركيب عدد 6 ثلاجات لاستقبال اللقاح. وفيما يتعلق بموقف المخزون الاستراتيجي للأكسجين، أشارت الدكتورة هالة زايد إلى بلوغه 3 ملايين و380 ألف لتر، كما استعرضت الوزيرة موقف أجهزة الأشعة المقطعية الجديدة والتي بلغ المورد منها 112 جهازاً، فضلاً عن جهود التوسع في تجهيزات الرعايات المركزية بالمستشفيات.

