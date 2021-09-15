طبيبة تبدد وهماً شائعاً عن الوقاية من أمراض البرد

أعلنت الدكتورة آنا سافونوفا، أخصائية التشخيص المخبري السريري، أن الفيتامينات لا تعتبر دواء لجميع أمراض الجهاز التنفسي، وفقاً لـ RT.

ودحضت الأخصائية، الوهم الشائع الذي يفيد بأن تناول المواد البيولوجية الفعالة، يقي من أمراض البرد في فصل الخريف.

ووفقاً لها، تناول فيتامينات C وD والزنك للأغراض الوقائية غير فعال. بالإضافة إلى ذلك، من المهم مراعاة جرعة المكملات الغذائية.

وتضيف، يؤثر توازن البروتينات والدهون والكربوهيدرات في عمل منظومة المناعة، لأن 80 بالمئة من منظومة المناعة تعتمد على نشاط الأمعاء. لذلك يجب منع حدوث أي اضطراب في عمل الأمعاء.

وتقول، "يجب إعطاء الأفضلية إلى المواد الغذائية الطبيعية المتوفرة في بداية الخريف. كما يجب تناول الخضروات الطازجة يومياً". بحسب "روسيسكايا غازيتا".