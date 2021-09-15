بهذه العلامات.. تكشف كذب محدثك!

كشفت دراسة ألمانية حديثة 5 علامات تؤكد كذب محدثك، أبرزها حركة أعضاء الجسم وطريقة نطق الكلمات.

ووفق DW، يؤكد الباحثون أن هذه العلامات تتمثل في زيادة سرعة دقات القلب وإفراز المزيد من العرق، علاوة على لمس الكفين أو مناطق معينة في الوجه بإفراط، أما العين فهي أكثر الأعضاء الكاشفة، إذ يتجنب الكاذب النظر في عين محدّثه مباشرة وتظل عينه ترف بشكل متكرر، إضافة لإعادة كلمات السؤال مقرونة بإجابة مترددة تشمل «على ما أذكر» أو «إن لم تخني الذاكرة»، إضافة للتخفيف من حدة الاتهامات، وتجنب الأوصاف الصريحة، وكثرة سرد التفاصيل، والإفراط في الحلف والتوكيد كعبارات «بكل صدق» و«بصراحة تامة».